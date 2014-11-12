Новости | Все материалы
С НАСТУПАЮЩИМ 17-ЫМ...
31 Декабря 2016, 14:08
ДАВАЙТЕ ОТДОХНЕМ ОТ ПЛОХИХ НОВОСТЕЙ! Читать дальше…
Путин оказался шире уходящего президента США Обамы
30 Декабря 2016, 16:02
Путин не поддержал предложения МИДа РФ об ответных мерах в отношении дипломатов США. После объявления Обамой о высылке из США в течение двух суток 35 российских дипломатов и запрета семьям дипломатов посещать базы отдыха, расположенные вблизи американской столицы и в штате Мэриленд, МИД России предложил аналогичные меры в отношении США. Но Путин сказал: "мы не будем пользоваться кухонными методами". Читать дальше…
Даже во времена холодной войны в бани был вход свободный...
30 Декабря 2016, 08:26
"По данным CNN, в Москве закрыта англо-американская школа для детей сотрудников посольств США, Великобритании и Канады В СМИ появилась информация об ответных мерах российских властей против новых санкций США в отношении ФСБ, ГРУ и высылки российских дипломатов. По данным телеканала CNN, который ссылается на осведомленного американского чиновника, в Москве закрыли школу для детей дипломатов западных стран. Также источник утверждает, что был блокирован доступ в дом отдыха посольства США в Серебряном Бору на севере столицы. Российская сторона пока эти данные не подтвердила, - сообщают "Известия". Возможно, это шутка. Читать дальше…
Обама приказал выслать из США 35 российских дипломатов и не пускать дипкорпус на российские дачи
30 Декабря 2016, 01:24
Госдепартамент США заявил, что высылает из страны 35 российских дипломатических работников из-за хакерских атак, в совершении которых американцы обвиняют россиян. «Сегодня Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских официальных лиц, действия которых не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника»,— приводит «Интерфакс» выдержку из заявления официального представителя ведомства Марка Тонера. Госдеп также сообщил российскому правительству, что «запретит доступ российского персонала в два развлекательных комплекса в США, которыми владеет российское правительство». По рассказам очевидцев, это такие дачки с простенькими домиками где летом отдыхают дети дипработников. Читать дальше…
Компромат | Все материалы
Сколько чиновников посадил Путин в рамках борьбы с коррупцией?
27 Декабря 2016, 11:30
Наибольшее число осужденных за коррупцию (629 человек) – среди сотрудников органов внутренних дел. В Федеральной службе судебных приставов за решетку сели 134 человека, в наркоконтроле – 45 человек, в таможенной службе – 38 человек, в Следственном комитете России (СКР) – 18 человек. Но цифра в 44 млрд руб. вызывает большие сомнения. Опрошенные «Ко» эксперты говорят минимум об 1 трлн руб. в год нецелевого использования бюджетных средств. Читать дальше…
"Прямо на Лубянку"
24 Декабря 2016, 12:44
Антон Носик сообщает о том, что сервер ЖЖ переехал из Калифорнии в Москву, как считает блогер, "прямо на Лубянку". "Поскольку ЖЖ теперь физически хостится на территории России, вся конфиденциальная информация пользователей сервиса доступна отечественным спецслужбам в режиме реального времени, в соответствии с требованиями СОРМ-2 и СОРМ-3 к российским площадкам". Читать дальше…
Москвичей не пускали на публичные слушания по грядущей застройке дворов и парков
23 Декабря 2016, 09:41
На слушания в СВАО вместо заявленных 300 человек явилось более 700 человек — причем большей их части не дали возможности даже зайти в зал. " Больше часа стоим в очереди на вход. Не пускают. При этом в зале уже полно «сотрудников предприятий», очевидно привезенных для массовки. Мне кажется, это искусственно созданная пробка, чтобы не пускать людей высказаться". В Зюзино: «Творится ад. Людей не пускают в зал, нанятая мэрией шпана закрикивает выступающих жителей». Читать дальше…
Максим Кац, возможно, хочет захватить московское отделение партии "Яблоко"
23 Декабря 2016, 08:49
Московский региональный совет «Яблока» отклонил вчера 110 заявлений москвичей, которые хотели стать членами партии. Глава отделения бывший лидера «Яблока» Сергей Митрохин сказал “Ъ”, что на регсовете было принято в партию более 70 человек, не принято — около 110. «У них была нечеткая мотивация о вступлении в партию, они несамостоятельно приняли решение о вступлении, выполняли пожелание Каца,— объяснил господин Митрохин.— У них нет ни малейшего представления о том, чем занимается партия, чем они сами собираются заниматься в партии». Читать дальше…
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"Титаник" сначала горел, еще до старта
4 Января 2017, 11:15
Новая версия гибели "Титаника": судно потеряло прочность из-за пожара.Причиной крушения "Титаника" - крупнейшего океанского лайнера начала XX века - могло стать возгорание в топливном хранилище, пишет пресса со ссылкой на ирландского журналиста Шенана Молони, который 30 лет исследовал историю корабля. Воздействие высоких температур снизило прочность стального корпуса судна, который не выдержал столкновения с айсбергом, сообщает The Independent. Читать дальше…
Родители учеников московской школы N2065 сплотились против основ религиозной пропаганды
27 Декабря 2016, 11:10
Как стало известно "Ъ", группа родителей учеников столичной школы N2065 обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на "навязывание религиозной идеологии департаментом образования". Московские родители считают предмет "Истоки", который изучается в 62 регионах страны, "антинаучной манипуляцией" и "давлением на детскую психику". Авторы обращения подчеркивают, что курс с конфессиональным уклоном является "обязательным для всех учеников", среди которых есть также мусульмане, иудеи и католики. Столичные чиновники настаивают, что предмет является светским и факультативным. Читать дальше…
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Как в Казахстане появилась промышленность
30 Сентября 2016, 13:53
Страшно даже представить, каких ещё жертв и усилий потребовала бы от народов Советского Союза война, если бы на рубеже 1941-42 годов наряду с миллионами граждан страны не удалось эвакуировать сотни крупнейших промышленных предприятий. На Волгу и Урал, в Сибирь и Среднюю Азию, а также – в Казахстан. Летом 1941-го мало кто ожидал, что враг в первые недели войны будет продвигаться вглубь страны так быстро. Решение об эвакуации населения и ведущих оборонных предприятий было принято практически сразу и уже 24-го числа был создан Совет по эвакуации. Сначала его возглавил Анастас Микоян, а с 3 июля – Николай Шверник. 28 сентября, 75 лет назад первый эшелон Мелитопольского станкостроительного завода прибыл в Акмолинск Казахстан. Читать дальше…
Жириновский: 70 лет, из которых 30 он на арене
26 Апреля 2016, 12:25
НЕСКОЛЬКО ЭПИЗОДОВ ИЗ ЖИЗНИ ПЕРВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЛДПР Андрея Архипова Читать дальше…
Новая книга Елены Токаревой
Каждая бабка должна оставить о себе память в сердце внуков. Я решила написать серию маленьких повестей под общей рубрикой «Бабушкины сказки». В год — по книжке. Не так много работы, но зато какое удовольствие будут испытывать мальчики, когда вырастут и пролистают эти книжки.
Текст написать было легко. Обычной детской мечте — слетать на Луну я придала форму вполне реального путешествия.
Труднее всего было найти художника. Дело в том, что я хотела, чтобы портреты героев книжки были неуловимо похожи на оригиналы. В советской книжной традиции это не было принято. Рисунки всегда были безлики и анонимны. Я обошла все книжные лавки, посетила выставку детской иллюстрации, которая располагалась в чреве отреставрированного памятника «Рабочий и колхозница», и сникла: буквально никто их великих и малых художников не задавался этой целью.
Моя старая подруга Наташа Холендро, главный художник «Мурзилки», сказала, что я поставила нереальную задачу: никто из великих стариков возиться не будет.
И тут на моем пути возникла замечательная женщина Ксения Ерошова, из «Комсомолки». Мы с ней и сделали этот проект, а ее старший сын сверстал эту книжку.
Сашенька и Марик на Луне
Глава первая, в которой рассказывается, что это за мальчики.
Жили-были два маленьких мальчика: Сашенька и Марик. Два брата. Сашенька был старший брат, а Марик был младший.
Когда родился Марик, Сашенька уже умел разговаривать. Он говорит несколько совершенно необходимых слов: «Айяяка!» «Ням-ням» «Бабака-аяяка» и «Тутука». А Марик не умел ничего.
Потом Марик немного подрос и тоже научился у Сашеньки разным необходимым вещам. Например, визжать.
Сашенька пошел в детский садик, а Марик стал учиться ходить.
И, наконец, настал день, когда два брата стали вместе играть и бегать. Но Сашенька все равно чувствовал себя старшим и главным и всегда оберегал Марика, защищал его и помогал ему в разных трудных ситуациях. Однажды Марик играл в песочнице. Он набирал в лопатку песок, высоко подбрасывал его и смотрел, как песок падает куда попало. Рядом в песочнице возился мальчуган покрупнее Марика, примерно как Саша. И ему очень не нравилось, что Марик путается под ногами и сыплет песок куда попало. И этот мальчик сказал своей бабушке: «Мне мешает этот Марик!»; и даже хотел немножко пихнуть Марика ногой или рукой. Но тут Сашенька выпрямился в весь свой рост и громко сказал обидчику: «Это НАШ мальчик!» — показывая на Марика своей лопаткой. После чего бабушка увела обидчика подальше. Это была большая дипломатическая победа Сашеньки, ведь он мог просто шлепнуть мальчика лопаткой по шапке с помпоном. Но поступил совершенно по-взрослому: указал, что Марик — член большой и разветвленной семьи, связываться с которой неразумно…
Книжка будет рекламироваться и продаваться на ярмарке НОН-ФИКШН.
Ярмарка проходит в Центральном Доме Художника на Крымском валу.
Официальный сайт ярмарки: www.moscowbookfair.ru
Книжка продается на стойке издательства ОКТОПУС на 2-ом этаже, зал 12, линия J стойка 18.
Отдел распространения: 8 903 799-77-15
Колонка комментатора
Зоя Космодемьянская и некий Бильжо
Зоя Космодемьянская - это героиня из детства всей Советской детворы. Ее, партизанку, схватили немцы, зверски пытали, а потом повесили. Зоя и ее брат Саша, юные, не достигшие даже двадцати лет герои погибли. Зоя - в самом начале войны. А Саша - в конце. Именем Зои и Саши Космодемьянских названа школа, где они учились, и улица, на которой эта школа находится. В районе станции метро "Войковская". А Бильжо...это пожилой бездарный карикатурист, подвизавшийся в "Московском комсомольце". Когда-то он был даже врачом-психиатром. Но потом переквалифицировался в "политического управдома" и стал что-то вещать публике на "Эхе Москвы". Зоя Космодемьянская - это первая женщина, получившая звание Героя Советского Союза в годы ВОВ. Родители ее были учителями. Однако долгое время скрывался тот факт, что предки девушки по отцовской линии были священнослужителями. Интересно, что в 1918-м году ее деда, который был священником в церкви села Осино-Гай, где впоследствии родилась Зоя, зверски замучили и утопили в пруду большевики. Некоторое время семья Космодемьянских провела в Сибири, так как родители девочки опасались ареста, но вскоре вернулась и поселилась в столице. Через три года умер отец Зои, и они с братом оказались на попечении матери. Читать дальше…
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Но каждую "пятницу", лишь солнышко спрячется, кого-то жуют под бананом
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