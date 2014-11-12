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На канале Пятница выходит передача с Леной Летучей «Ревизорро» – адаптация оригинального украинского формата. Лена Летучая заходит в рестораны, заезжает в гостиницы с телекамерой и оператором и придает гласности, какой дрянью нас кормят и в какой мерзос